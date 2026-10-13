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Происшествия

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В Красноярском крае кинолог провел профориентационное занятие для кадет

На базе Лесосибирского кадетского корпуса под руководством председателя Общественного совета при ОВД Павла Тимука прошло профориентационное мероприятие для воспитанников 6-го класса.

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