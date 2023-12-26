Откуда берутся бомжи?

Natalija Osminina

Как-то однажды вступили мы в ЕС. А к тому времени за городом образовался еще один маленький городок-бомжатник, из-за того, что в Перестройку люди пытались делать бизнес, закладывали уже выкупленные квартиры, и в случае неудачи должников выкидывали на улицу. И поянулись делегации от мэрии в бомжатник- ЕС потребовал снести этот городок. И уговаривали чиновники бомжей и чего только не сулили - и работу, и общаги дать - ни в какую. Люди привыкли, работать не хотели. А спустя года 2 кто-то из бомжей купил лотерейный билет и тот выиграл миллион литов (мы тогда еще не в Еврозоне были) а это по нынешним деньгам почти миллион евро. И опять потянулись чиновники. И опять бесполезно. Разделили бомжи деньги между собой, а вышло немалые деньги... и пропили месяца за 2. Очередь из такси тогда стояла у бомжатника- потому что за ездку в город бомжи по 100 литов давали (а стоило поздка не более 5 литов). Вот такой у нас был случай. Правда со временем бомжей мэрия сбила в рабочие бригды, сортирующих мусор в мусорках в 5 утра. На такую привычную работу согласились.