Прочитал статью о том, как появляются бомжи. Пишут, что "чаще всего люди оказываются на улице из-за потери работы.
Откуда берутся бомжи?
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Natalija Osminina
Как-то однажды вступили мы в ЕС. А к тому времени за городом образовался еще один маленький городок-бомжатник, из-за того, что в Перестройку люди пытались делать бизнес, закладывали уже выкупленные квартиры, и в случае неудачи должников выкидывали на улицу. И поянулись делегации от мэрии в бомжатник- ЕС потребовал снести этот городок. И уговаривали чиновники бомжей и чего только не сулили - и работу, и общаги дать - ни в какую. Люди привыкли, работать не хотели. А спустя года 2 кто-то из бомжей купил лотерейный билет и тот выиграл миллион литов (мы тогда еще не в Еврозоне были) а это по нынешним деньгам почти миллион евро. И опять потянулись чиновники. И опять бесполезно. Разделили бомжи деньги между собой, а вышло немалые деньги... и пропили месяца за 2. Очередь из такси тогда стояла у бомжатника- потому что за ездку в город бомжи по 100 литов давали (а стоило поздка не более 5 литов). Вот такой у нас был случай. Правда со временем бомжей мэрия сбила в рабочие бригды, сортирующих мусор в мусорках в 5 утра. На такую привычную работу согласились.
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23 час.
АЛ
Александр Ляхов
Автор явно не русский человек. У него нет сочуствия к людям находящимся в тяжелейших условиях. В силу некоторых обстоятельств я наблюдая достаточно долго жизнь местных бомжей. Смена контигента бомжей происходит примерно каждые пять лет и даже меньше. Бомжи долго не живут. Автор говорит о низкоплачиваемой работе, как о панацее. Низкая оплата не позволяет восполнить жизненные силы человека. Тяга к алкоголю во многом определяется нехваткой энергетических киллокалорий, то есть простым голодом. Оказывается, что самые дешевые киллокалории - это киллокалории в дешёвом алкоголе.
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12 час.
Валерий Ворожищев
Всё это плоды "счастливого либерализма". Сами вешали себе петлю на шею.
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4 час.
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