Москва, 17 июня – РИА Новости. Киев не сумел добиться признания успеха «мирного саммита» в Швейцарии даже среди самих украинцев, которые возлагают ответственность за его неудачу на руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщил корреспондент France 24 Гулливер Крэгг в эфире телеканала.