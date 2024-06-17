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СМИ сообщили, кто, по мнению украинцев, виновен в неудаче саммита в Швейцарии

СМИ сообщили, кто, по мнению украинцев, виновен в неудаче саммита в Швейцарии

 Москва, 17 июня – РИА Новости. Киев не сумел добиться признания успеха «мирного саммита» в Швейцарии даже среди самих украинцев, которые возлагают ответственность за его неудачу на руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщил корреспондент France 24 Гулливер Крэгг в эфире телеканала.

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