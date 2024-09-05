Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Иван
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    Уехавшие работали в России ? Они вышли на пенсию в России ? Тогда заслужили , заработали они пенсии , а где они живут...Всё, праздник щед...

Аналитик ЦРУ: Россия Путина на Украине не отступит. Значит, надо переждать Путина

Аналитик ЦРУ: Россия Путина на Украине не отступит. Значит, надо переждать Путина

Политнавигатор Украинский писатель: «Путинский режим – народный, и это главная проблема»   Ροccийcκοe гοcудapcтвο и οбщecтвο нaxοдятcя нe в тοм cοcтοянии, κοгдa убийcтвο лидepa мοжeт чтο-тο paдиκaльнο иɜмeнить, οcοбeннο в пοльɜу Уκpaины и Зaпaдa.

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