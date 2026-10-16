За вчерашний день и ночь сбиты десять БПЛА. К счастью, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в нескольких квартирах многоэтажки, повреждения получил припаркованный автомобиль.
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