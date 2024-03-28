Лёвкин: Жилой комплекс в Кунцеве подключен к инженерной инфраструктуре

В Западном административном округе подключен к теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализированию и водоотведению жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: деревня Захарково, квартал В10, корпуса 1, 2.
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