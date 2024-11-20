В МВД напомнили о двух обязательных отметках в документе при получении паспорта РФ

Обязательными отметками, которые проставляются при выдаче или замене паспорта российского гражданина, являются сведения о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также информация об отношении к воинской обязанности .
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