Французская газета L'Equipe оценила игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина на 4 балла из 10 в матче 7-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», который состоялся в воскресенье, 18 октября.
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