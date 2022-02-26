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В Севастополь прибыл корабль с 82 «погибшими» украинскими пограничниками

В Севастополь прибыл корабль с 82 «погибшими» украинскими пограничниками

В Севастополь прибыл корабль с «погибшими» украинскими пограничниками.Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее публично их «похоронил», заявив, что все они погибли в бою.

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