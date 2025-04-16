Женские манипуляции, или попытка дрессировать мужчину

Как не нужно строить отношения и почему любые манипуляции в отношениях небезопасны. Последствия таких действий могут испортить любые отношения и даже больно ударить саму женщину! Некоторые женщины в отношениях ставят одной из главных своих целей, если не переделать мужчину и его характер полностью, то хотя бы в какой-то мере заставить его делать то, что, по мнению женщины, необходимо.