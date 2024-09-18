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НБА отложила вопрос с расширением из-за продолжающегося процесса продажи «Селтикс»

Как сообщает ESPN, задержка связана с продолжающимся процессом продажи «Селтикс». Комиссионер Адам Сильвер сообщил совету лиги, что переговоры по добавлению новых команд теперь пройдут позже по ходу сезона-24/25.

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