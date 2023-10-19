Лавров заявил о качественно новом уровне отношений России и КНДР

После проведения исторического саммита лидеров двух стран на космодроме Восточный отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи.
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