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И всё-таки он существует: Россия впервые использовала ракеты «Циркон», способные развивать впечатляющую скорость в 11 000 км/ч

И всё-таки он существует: Россия впервые использовала ракеты «Циркон», способные развивать впечатляющую скорость в 11 000 км/ч

3 дня назад 84K прочитали Сообщения о первом боевом использовании ракетного комплекса "Циркон" стали главными новостями несколько дней назад.

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