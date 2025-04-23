ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко МИД ФРГ, разработавший в отношении россиян ограничительные инструкции в рамках празднования Дня Победы в республике, обнажил уродство русофобии и признаки неонацизма, заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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