ЕС может продлить лимит цен на газ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Евросоюз рассматривает возможность продления чрезвычайного ограничения цен на газ, введенного в феврале, из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке и диверсии на газопроводе могут вновь поднять цены зимой.
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