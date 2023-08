The Lord of the Rings: Gollum получает большой патч, выходит глобальный мод для Fallout 4, создатели игры по «Сказкам Старой Руси» показывают Царевну-лягушку, Atomic Heart получает крупное DLC, первые части Baldur’s Gate обещают раздать через Game Pass, Larian Studios публикует русскоязычное заявление на отпуск в честь выхода своей игры.