NBC: Кандидат в спикеры конгресса США Херн хотел подкупить коллег фастфудом

Один из претендентов на пост спикера палаты представителей США республиканец Кевин Херн решил призвать своих коллег проголосовать за него, отправив им вместе с письмами еду из ресторана быстрого питания McDonald's.
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