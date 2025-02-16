В Сети осудили депутата, предложившего пенсионерам подрабатывать на автомойке

Евгений Барсов после критики предложил пенсионерам продавать пирожки.фото: duma.gov.ruПользователи Сети осудили высказывание депутата городской думы Сургута Евгения Барсова, предложившего пенсионерам подрабатывать на автомойке для большего дохода.
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