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Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье

Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье

Разведчик Матвийчук рассказал, чем обернется для Украины потеря этого объекта.ВКС России в пятницу 11 августа, похоже, впервые нанесли ракетный удар по тоннелю в Закарпатье.

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Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
Наконец-то!!!
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10 час.
Владимир Фоминых
повторить т.к. повторение мать учения
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10 час.
ruslava Митькина
Давн6о пора!!!! Еще  раз и еще раз, чтобы камня на камне не осталось, а то захотели ракет дальностью 500 км, лупить все на подходе и подлете!!!!!!!
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9 час.

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