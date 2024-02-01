Макрон пригрозил Украине таможенными пошлинами на сельхозпродукцию

Блокада Парижа французскими фермерами заставила власти страны прислушаться к требованиям аграриев. Эмманюэль Макрон предупредил, что Евросоюз вернёт таможенные пошлины, если украинский импорт будет дестабилизировать европейский рынок.
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