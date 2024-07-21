Депутат: отношение США к России вряд ли изменится от того, кто займёт президентское кресло в Белом доме

Алексей Журавлёв прокомментировал заявление Джо Байдена Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв, первый заместитель председателя комитета по обороне, прокомментировал изданию RT заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что он выходит из президентской гонки, однако намерен дослужить свой текущий срок до конца.