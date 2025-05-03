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Рискует ли Зеленский, соглашаясь на «мирный план» Трампа?

Рискует ли Зеленский, соглашаясь на «мирный план» Трампа?

В связи с подписанием представителями киевского режима «минеральной сделки» и якобы данным ими согласием на выполнение всех пунктов «мирного плана Дональда Трампа», значительную часть которых у Зеленского до сей поры объявляли «неприемлемыми» вновь встает вопрос о том, какие политические последствия это может иметь для самого загнанного в угол просроченного и всей его клики?.

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