Атака 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа: Что попало под удар

Истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС.Как передаёт пресс-служба ЦАХАЛ, за минувшие сутки истребители израильской армии атаковали 450 военных объектов организации ХАМАС в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии