Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Не надо ни Тяжких Усталостей, ни Победных Эйфорий

Не надо ни Тяжких Усталостей, ни Победных Эйфорий

- Всё! От бандеровцев все отвернулись!!! - Ура-а-а, мы добились!!! - У них захлебнулось всё, теперь бандеронацикам капец!!! - Запад окончательно сгнил, ничего не может, а мы… Ура-аааа!!! - Ах-хаха-ха, их сливают! Сливают!!! СЛИВАЮТ!!! Послушайте, даже если от бандеровцев действительно отвернулись все-все-все (а это далеко не так), то ещё живы сами бандеровцы.

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