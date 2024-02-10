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Степанова: у меня самая-самая лучшая в мире скромность

Степанова: у меня самая-самая лучшая в мире скромность

Российская лыжница Вероника Степанова выложила загадочный пост про скромность. «Говорят, у меня не хватает скромности? Да у меня самая, самая лучшая в мире скромность! Чего и вам желаю», — написала спортсменка в соцсетях.

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