Степанова: у меня самая-самая лучшая в мире скромность

Российская лыжница Вероника Степанова выложила загадочный пост про скромность. «Говорят, у меня не хватает скромности? Да у меня самая, самая лучшая в мире скромность! Чего и вам желаю», — написала спортсменка в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии