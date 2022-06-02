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Актер Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены Эмбер Херд

Актер Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены Эмбер Херд

В минувшую среду, 1 июня, суд Вирджинии вынес вердикт по делу о взаимных обвинениях экс-супругов – актера Джонни Деппа и его коллеги Эмбер Херд.

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