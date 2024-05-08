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Картина дня. Финансы

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В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

Соединенные Штаты отрицают заявление, что Вооруженные силы России сбили шесть украинских ракет ATACMS американского производства в зоне проведения специальной военной операции, сообщил в ходе брифинга для журналистов координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Ну, вот, пристали к сэру Кирби как банные листы к пятой точке. Ну, не знает он истины про эти клятые ракеты! И это понятно не только дипломатам. Как и то, что  кирбиобразные граждане не смогли бы  ответить даже на более простые вопросы. Например, о том, является ли Аляска всё еще территорией США. Поскольку обозначенные в соответствующей российско-американской сделке  сроки давно миновали. А про &quot;руководящую роль США в мировой политике&quot; в ТОМ договоре, как известно, ничего сказано не было. Ждать же от среднестатистического американца  знания истории РОССИЙСКОГО государства - вообще нонсенс.
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