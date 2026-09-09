Кузнецов: один пострадавший при атаке БПЛА на Новороссийск в тяжелом состоянии

Ночная атака беспилотников на Новороссийск привела к госпитализации 28 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве России.
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