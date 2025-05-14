Забавно читать стоны «всёслильщиков» и свидетелей св. Договорняка о предложении устроить Стамбул-2.
Цугцванг Трампа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Кузин
Поживём- увидим.
Ответить
3 час.
людмила михайлик
Ни о чем и не понятно
Ответить
52 мин.
Андрей
Трамп, не Трамп... В данном вопросе вопрос не однозначный что и как будет с МДС.. Ведь по своей сути весь мир, включая Китай, Россию, Иран, потдерживают доллар... И обвал МДС приведет к мировому экономичесеому кризису, которого еще не знал мир! Все это понимают, потому то всеми силами и стараются избежать обвал МДС... А ведь сегодня доллар фактически ни чем не обеспечен, единственное что еще держит доллар на плаву это те вложения в ценные бумаги США, которые вложили многие страны мира... А ведь выведи Китай завтра, к примеру, все свои активы из США и МДС придет крышка!
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии