Цугцванг Трампа

Андрей

Трамп, не Трамп... В данном вопросе вопрос не однозначный что и как будет с МДС.. Ведь по своей сути весь мир, включая Китай, Россию, Иран, потдерживают доллар... И обвал МДС приведет к мировому экономичесеому кризису, которого еще не знал мир! Все это понимают, потому то всеми силами и стараются избежать обвал МДС... А ведь сегодня доллар фактически ни чем не обеспечен, единственное что еще держит доллар на плаву это те вложения в ценные бумаги США, которые вложили многие страны мира... А ведь выведи Китай завтра, к примеру, все свои активы из США и МДС придет крышка!