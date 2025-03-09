Русский гигант нокаутировал самый популярный клуб мира! Ничушкин выдал свой лучший матч в Америке, оформив хет-трик

Вау!Нынешний сезон никак нельзя назвать удачным для нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина. Лишь 25 сыгранных встреч, травмы, растерянный игровой тонус — все это не позволяло челябинцу помогать «Лавинам» в их амбициозном походе за Кубком Стэнли.