Ефимов: на станции «Корниловская» проходит устройство инженерных сетей

Строящаяся станция «Корниловская» находится на Троицкой линии столичного метрополитена. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, специалисты приступили к пусконаладочным работам тягово-понизительной подстанции.
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