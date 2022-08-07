Их время: офицеры первого экипажа подлодки «Пиранья» рассказали о главных секретах своей работы

Три морских офицера, спустя много лет, вернулись к кораблю, ставшему первым в их военной карьере. И пусть установленная на Истринском водохранилище сверхмалая подлодка проекта 865 «Пиранья» уже не на 100% оригинальная, для них это все равно счастье.