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Их время: офицеры первого экипажа подлодки «Пиранья» рассказали о главных секретах своей работы

Их время: офицеры первого экипажа подлодки «Пиранья» рассказали о главных секретах своей работы

Три морских офицера, спустя много лет, вернулись к кораблю, ставшему первым в их военной карьере. И пусть установленная на Истринском водохранилище сверхмалая подлодка проекта 865 «Пиранья» уже не на 100% оригинальная, для них это все равно счастье.

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