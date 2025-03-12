В Госдуме предложили продлить эксперимент по исламскому банкингу

Новости внутренней и внешней политики в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о внесении законопроекта о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) до сентября 2028 года, передает ТАСС.