В Госдуме предложили продлить эксперимент по исламскому банкингу

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о внесении законопроекта о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) до сентября 2028 года, передает ТАСС.
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