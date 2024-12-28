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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Хавронина: «Чок и Бейтс идеальные, но в них мало души. Они муж и жена, но между ними чувствуется мало химии»

Хавронина выступает в танцах на льду в дуэте с Девидом Нарижным. – Следите ли за фигурным катанием? Нарижный: Следим внимательно за всеми видами.

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