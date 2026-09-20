Кондратьев: Татарстанда тавыш бирү штат режимында уза

Татарстанда тавыш бирү штат режимында уза, сайлау участокларында яхшы атмосфера саклана. Бу хакта ТНВ телемарафоны эфирында ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде.
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