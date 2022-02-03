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Эван Мобли обновил личный рекорд результативности в матче с «Рокетс»

Бигмен «Кавальерс» Эван Мобли обновил личный рекорд результативности в матче с «Рокетс» (104:115). Третий номер драфта-2021 набрал 29 очков, реализовав 12 из 20 с игры и 5 из 9 с линии.

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