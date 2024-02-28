FATF снизила рейтинг России в сфере контроля за операциями с криптовалютой

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила рейтинг России из-за недостаточного регулирования криптовалюты и виртуальных активов, следует из отчета о техническом соответствии антиотмывочной системы страны рекомендациям организации, который изучил РБК.