Тамара Семина призвала забрать у Аллы Пугачевой дом с пирсом в Подмосковье

Народная артистка РСФСР Тамара Семина отреагировала на новость о том, что уехавшая из РФ певица Алла Пугачева не смогла продать или сдать в аренду свой особняк на Истринском водохранилище, а также сняла прибрежную зону возле этих владений вплоть до 2057 года.