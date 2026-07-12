Размер МРОТ может превысить 30 тысяч рублей в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году в России может достигнуть 29-31 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.
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