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Размер МРОТ может превысить 30 тысяч рублей в 2027 году

Размер МРОТ может превысить 30 тысяч рублей в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году в России может достигнуть 29-31 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

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