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Вторичное жилье: пятилетка ценового плюса без единого географического минуса

Вторичное жилье: пятилетка ценового плюса без единого географического минуса

В России нет ни одного крупного города с подешевевшим вторичным жильем. Последняя пятилетка стала для вторичного рынка временем бурного ценового роста, максимальный показатель которого — плюс 241%Если за последние пять лет жилая аренда, подорожавшая во всех крупных российских городах, кроме Керчи, в среднем прибавила 56%, то цена квадратного метра вторичного жилья за ту же пятилетку поднялась в среднем на 95%.

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