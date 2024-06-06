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Русская весна

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  • Гарий Щерба
    Да , вот только  САМИ ЛЯГУШАТНИКИ  к этому  ПРАЗДНИКУ КАКИМ БОКОМ ?????? , это только территория Франции а сами  НИ С...Королева Британии...
  • Эльдар Алиев
    Да онО!Королева Британии...
  • Сергей Андросов
    Не царское это дело Панину руки жать!Королева Британии...

«Отважные» прорывают оборону ВСУ сразу на пяти участках за Авдеевкой (КАРТА)

«Отважные» прорывают оборону ВСУ сразу на пяти участках за Авдеевкой (КАРТА)

Силы группировки войск «Центр» снова выбили ВСУ с позиций и продвинулись сразу на трех участках к северу от Очеретино (Архангельское и Новоалександровка) и в районе Новопокровского, — признаёт работающий на ГУР ресурс Deep State.

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