«Отважные» прорывают оборону ВСУ сразу на пяти участках за Авдеевкой (КАРТА)

Силы группировки войск «Центр» снова выбили ВСУ с позиций и продвинулись сразу на трех участках к северу от Очеретино (Архангельское и Новоалександровка) и в районе Новопокровского, — признаёт работающий на ГУР ресурс Deep State.
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