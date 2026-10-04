Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.
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