Выходила и боялась: Лолита не ожидала такого поведения от поклонников после скандальной отмены

Жестоко наказанная певица обещает впредь вести себя прилично в соответствии с возрастом. Лолита Милявская Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛолита все же вымолила прощение у негодующей публики после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в конце прошлого года.
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