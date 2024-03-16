Выходила и боялась: Лолита не ожидала такого поведения от поклонников после скандальной отмены

Жестоко наказанная певица обещает впредь вести себя прилично в соответствии с возрастом. Лолита Милявская Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛолита все же вымолила прощение у негодующей публики после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в конце прошлого года.