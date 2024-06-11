Как укротить мужчину: советы от дрессировщиков

«Мужчину изменить нельзя», — гласит старое клише. Но Эми Сазерленд, автор книги «Что я узнала от Шаму о жизни, любви и браке: Уроки для людей от животных и их дрессировщиков», утверждает: «Мужчины — яркие представители животного царства, и они демонстрируют те же модели поведения, что и многие другие млекопитающие.
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