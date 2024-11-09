В Татарстане ожидается метель

В Татарстане 10 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ. В республике, включая Казань, синоптики прогнозируют сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с.
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