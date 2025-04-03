СМИ: глава РФПИ Дмитриев начал переговоры со спецпосланником президента США

По информации источников, Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом в Вашингтоне Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев начал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне.
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