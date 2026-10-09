В Рязанской области за неделю травмировались 431 ребёнок

Со 2 по 9 октября в травмпункт Областной детской клинической больницы имени Н.В.Дмитриевой за помощью обратились 431 ребенок.
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