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Царьград

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140-летний житель Афганистана может стать старейшим человеком на Земле

140-летний житель Афганистана может стать старейшим человеком на Земле

Восточная провинция Хост в Афганистане может стать домом для старейшего жителя Земли - 140-летнего Акеля Назира.

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