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ВСУ ударили по дата-центру «Яндекс» во Владимире, он остановил работу

ВСУ ударили по дата-центру «Яндекс» во Владимире, он остановил работу

В ночь на 11 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, он остановил работу.

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