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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кроуфорд отреагировал на вызов Чарло: «Канело отшлепал тебя, будто папа»

«Чарло больше не в моем списке. Он вышел на ринг, лег и без сопротивления позволил Канело отшлепать его, как будто тот его папа», – написал Теренс Кроуфорд в соцсетях, отреагировав на вызов Джермелла Чарло.

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